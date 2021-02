Wie alt wir werden können

Die Entwicklung der Lebenserwartung zeigt starke soziale Selektionsmechanismen, weiß Franz Kolland. „Menschen, die eine höhere Bildung und mehr Einkommen haben, oder in einer günstigen Wohnlage leben, werden älter“, sagt er. Seit 2014 ist die Lebenserwartung in einer Reihe von Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) – dazu zählt auch Österreich – aber rückläufig. In Großbritannien und den Vereinigten Staaten sei die rückläufige Lebenserwartung laut dem Experten beispielsweise von der hohen Arbeitslosigkeit beeinflusst. Die kann in Folge etwa zu Drogenkonsum führen.

Derzeit wird die Lebenserwartung in Österreich auch durch die Corona-Pandemie beeinflusst. „Die Statistik zeigt, dass wir 2020 ein halbes Jahr verloren haben und 2021 möglicherweise noch ein weiteres halbes Jahr verlieren werden“, sagt Kolland. In den USA war es 2020 sogar ein ganzes Jahr. „Es könnte aber sein, dass wir 2022 eine rasche ,Erholung' erfahren“, so der Fachmann. Dies sei aber nur dann der Fall, wenn die Corona-Erkrankung eine Erkrankung mit vollständiger Genesung ist.