Ozon-zerstörende Chemikalien nehmen zu, lassen Forscher rätseln

Ein internationales Forscher*innenteam hat eine neue Studie im Fachmagazin Nature veröffentlicht. In der wird auf eine bisher wenig bekannte Gefahr für die Ozonschicht hinweisen. Die Konzentration bestimmter Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW, auf Englisch CFC) ist zwischen 2010 und 2020 angestiegen, obwohl sie nach dem Verbot durch das Montreal-Protokoll von 1987 eigentlich sinken sollte.

Auf die Regeneration des Ozonloches hat dies noch keine großen Auswirkungen, allerdings gibt es nur teilweise plausible Szenarien für die Ursachen. Teilweise tappt man dabei noch im Dunklen.

Verwendung in FKW-Produktion

Im Zentrum der Untersuchung stehen die FCKW-Typen CFC-112a, CFC-13, CFC-113a, CFC-114a und CFC-115. Ihre Menge in der Atmosphäre steigt. Bei CFC-113a, CFC-114a und CFC-115 gibt es eine wahrscheinlich Erklärung. Sie werden von Chemieunternehmen legal verwendet, um Fluorkohlenwasserstoffe (FKW, Englisch: HFC) herzustellen. Diese Stoffe haben vielerorts die verbotenen FCKW ersetzt, etwa in Kühlmitteln für Klimaanlagen oder Kühlschränke. Treten sie aus, ist das immer noch problematisch, weil sie hocheffiziente Treibhausgase sind. In den vergangenen Jahren wurden deshalb auch stärkere Beschränkungen von FKW beschlossen.