Schwarze Löcher könnten "Hawking Sterne" von innen auffressen

Primordiale Schwarze Löcher

Das Team formulierte potenzielle Erkennungsmerkmale solcher theoretischen Sterne. „Solche Objekte können überraschend langlebig sein. Während leichtere Schwarze Löcher keinen Einfluss auf die Sternentwicklung haben, sieht man die Folgen davon, wenn massereichere Schwarze Löcher den Stern im Laufe der Zeit aufzehren“, heißt es in der Studie.

Solche Schwarzen Löcher wurden in den 1970er Jahren von Stephen Hawking beschrieben. Demnach könnten winzig kleine Schwarze Löcher in den ersten Sekunden nach dem Urknall entstanden sein. Zu diesem Zeitpunkt war die Materie heiß und hätte in besonders dichten Arealen zu sogenannten primordialen Schwarzen Löchern kollabieren können.

Sterne könnten Milliarden Jahre mit Schwarzem Loch leben

Für ihre Theorie berechneten die Forscher*innen, was mit einem Stern von 0,8 bis 100 Sonnenmassen passieren würde, der sich um ein primordiales Schwarzes Loch gebildet hat. Dabei dürfte es den Schwarzen Löchern schwerfallen, zu wachsen. Bis der Stern verschlungen wäre, würde es Milliarden von Jahre dauern.