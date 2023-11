Uraltes Schwarze Loch wirft Rätsel auf

Das James Webb Teleskop sorgt erneut mit der Entdeckung eines Schwarzen Lochs im frühen Universum für Rätsel. Es sitzt im Zentrum der Galaxie UHZ1, 13.2 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt.

Mit einer Masse von schätzungsweise 10 bis 100 Millionen Sonnen ist es für diese Zeit sehr massives Schwarzes Loch. Anhand der Helligkeit und der Energiemasse der Röntgenstrahlen, die es abgibt, lässt sich errechnen, dass es etwa die gleiche Masse hat, wie alle Sterne in der Galaxie UHZ1 zusammen. Zum Vergleich: In unserem Umfeld haben Schwarze Löcher in der Regel nur ein Zehntel der Masse aller Sterne in ihrer Galaxie.

➤ Mehr lesen: Universum könnte doppelt so alt sein wie gedacht