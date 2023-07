James Webb entdeckt am weitesten entferntes, aktives Schwarze Loch

US-Forscher*innen haben mithilfe des James Webb Weltraumteleskops das am weitesten entfernte, aktive Schwarze Loch entdeckt. Es befindet sich im Zentrum der Galaxie CEERS 1019, die laut der NASA schon 570 Millionen Jahre nach dem Urknall existierte.

Es verfügt über 9 Millionen Sonnenmassen und ähnelt dem Schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße, welches über 4,6 Millionen Sonnenmassen zählt. Es ist viel kleiner und leichter als andere Schwarze Löcher. Trotz seines Leichtgewichts ist es ein Rätsel, wie es so früh nach dem Urknall entstehen konnte.

Wissenschafter*innen wissen zwar, dass es auch weniger massereiche Schwarze Löcher im frühen Universum geben muss - sie so scharf abzubilden gelang aber erst mit Webb. „Sich dieses entfernte Objekt mit diesem Teleskop anzusehen, ist wie das Prüfen von Daten von Schwarzen Löchern, die in Galaxien nahe unserer eigenen existieren“, sagt Rebecca Larson der University of Texas. Ihr zufolge gebe es zahlreiche Spektrallinien zum Analysieren.