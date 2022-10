Sonnenfinsternis am 25. Oktober: So könnt ihr sie beobachten

Am morgigen Dienstag, 25. Oktober 2022, findet eine partielle Sonnenfinsternis statt. Dabei schiebt sich der Mond zwischen Erde und Sonne. Das Himmelsspektakel wird auch in Österreich gut zu sehen sein. Am 25. Oktober 2022 beginnt die Sonnenfinsternis um 11:15. Ihren Höhepunkt wird sie, je nach Ort in Österreich, zwischen 12:10 und 12:25 erreichen. In Salzburg ist es etwa 12:16, in Wien 12:20.

Die Abdeckung der Sonne durch den Mond wird ebenfalls verschieden stark ausfallen. In Salzburg sind es 25,1 Prozent der Sonne, die durch den Mond verdeckt werden. In Wien sind es 30 Prozent.

Am stärksten ist die partielle Sonnenfinsternis im Norden. Am Nordpol beträgt sie 82 Prozent, in Teilen Russlands bis zu 80 Prozent. In Finnland sind es immerhin noch 62 Prozent.

Wetter sollte mitspielen

Laut der ZAMG sollte das Wetter am Dienstag die Beobachtung der partiellen Sonnenfinsternis in weiten Teilen Österreichs zulassen. Im Süden und Südosten gibt es Anfangs des Tages noch Regen und Nebel, der sollte sich aber bis Mittag lichten. Im Rest des Landes sollte es sonnig und relativ warm sein. Die Tageshöchsttemperaturen werden mit 17 bis 21 Grad angegeben.

Sonnenfinsternisbrillen aufsetzen

Wer die Sonnenfinsternis beobachten will, sollte sich darauf mit entsprechenden Schutzmaßnahmen vorbereiten. Mit bloßen Auge sollte man nie in die Sonne schauen, auch nicht bei einer teilweisen Sonnenfinsternis.

Spezielle Brillen aus Karton mit Schutzfolien gibt es bei Optikern oder Fachgeschäften für Astronomie für 3 bis 5 Euro zu kaufen. Beim Kauf sollte man darauf achten, dass die Brillen Norm die DIN EN ISO 12312-2:2015 (Filter für die direkte Beobachtung der Sonne) erfüllen.

Eine Sonnenbrille bietet nur unzureichend Schutz, ebensowenig wie der Blick durch einen Analog-Fotofilm oder eine Rettungsdecke. Auch der Blick durch eine CD schützt die Augen nicht.

Nächste Sonnenfinsternis erst in 3 Jahren

Wer die Sonnenfinsternis verpasst, muss sich bis 29. März 2025 gedulden. Dann wird wieder eine partielle Sonnenfinsternis in Österreich zu sehen sein.

Am 12. August 2026 folgt eine Sonnenfinsternis, die in einigen Teilen Europas total ist, in Österreich aber partiell mit bis zu 90 Prozent Abdeckung. Eine totale Sonnenfinsternis in Österreich gibt es erst am 3. September 2081, zumindest in Innsbruck und Villach. In Wien wird der Mond 97 Prozent der Sonne bedecken.