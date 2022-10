Am 25. Oktober 2022 findet eine partielle Sonnenfinsternis statt. Dabei schiebt sich der Mond zwischen Erde und Sonne.

Das Himmelsspektakel wird auch in Österreich gut zu sehen sein. Am 25. Oktober 2022 beginnt die Sonnenfinsternis um 11:15. Ihren Höhepunkt wird sie, je nach Ort in Österreich, zwischen 12:10 und 12:25 erreichen. In Salzburg ist es etwa 12:16, in Wien 12:20.

Die Abdeckung der Sonne durch den Mond wird ebenfalls verschieden stark ausfallen. In Salzburg sind es 25,1 Prozent der Sonne, die durch den Mond verdeckt werden. In Wien sind es 30 Prozent.

Am stärksten ist die partielle Sonnenfinsternis im Norden. Am Nordpol beträgt sie 82 Prozent, in Teilen Russlands bis zu 80 Prozent. In Finnland sind es immerhin noch 62 Prozent.

Sonnenfinsternisbrillen kosten zwischen 2 und 5 Euro

Wer die Sonnenfinsternis beobachten will, sollte sich darauf mit entsprechenden Schutzmaßnahmen vorbereiten. Mit bloßen Auge sollte man nie in die Sonne schauen, auch nicht bei einer teilweisen Sonnenfinsternis. Eine Sonnenbrille bietet ebenfalls nur unzureichend Schutz.

Spezielle Brillen aus Karton mit Schutzfolien gibt es etwa bei Amazon zwischen 2 und 4 Euro zu kaufen. Optiker oder Fachgeschäfte für Astronomie bieten solchen Brillen ebenfalls an, meist im Bereich von 3 bis 5 Euro.