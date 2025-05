Pinguin-Kot hilft, die Antarktis zu kühlen

Kot, Ammoniak und Wolken

Pinguine sind bekannt dafür, besonders oft ihren Darm zu entleeren. Manche Pinguin-Arten machen das 7 bis 8 Mal in der Stunde oder bis zu 145 Mal am Tag. Dabei kommt einiges an Kot zusammen. Sogar so viel, dass Satelliten im Weltraum die Wanderungen von Pinguin-Kolonien anhand ihrer hinterlassenen Ausscheidungen beobachten.

Jedenfalls ist der Kot der Adelie-Pinguine reich an Ammoniak. Und diese gasförmige Stickstoffverbindung ist hilfreich, wenn es um die Bildung von Wolken geht. Ammoniak reagiert mit Schwefelverbindungen aus dem Ozean und fördert die Bildung von Aerosolen und Wolkenpartikeln. Dieser Prozess begünstigt die Wolkenbildung um das bis zu 10.000-fache, schreiben die Wissenschafter in der Fachpublikation Nature.

➤ Mehr lesen: Riesiger Fluss unterhalb der Antarktis entdeckt