Russische Raumfähre im Pazifik versenkt

Das teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Sonntag nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax mit.„Heute ist die Progress MS-21 aus der Umlaufbahn geholt worden, trat in die Atomsphäre ein und zerbrach. Die nicht verglühten Elemente der Konstruktion fielen in einen Teil des Pazifischen Ozeans, in dem es keine Schifffahrt gibt“, hieß es.

Die Progress-Frachtfähre hatte im Oktober 2022 an die Internationale Raumstation ISS angedockt. Am 11. Februar 2023 wurde in der schon mit Abfall beladenen Kapsel ein Leck entdeckt, das zum Verlust von Kühlflüssigkeit führte.

Abgekoppelt

Am Samstag wurde die Fähre abgekoppelt, gedreht und von außen fotografiert. Dabei wurde zwar kein sichtbarer Schaden festgestellt. Trotzdem beschloss eine staatliche Kommission, das Raumschiff sicherheitshalber abstürzen zu lassen.