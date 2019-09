Quidditch und Weltraum-Reisen: Samsung blickt ins Jahr 2069

Samsung veröffentlichte kürzlich seinen KX50-Zukunfts-Report. Darin gibt das Unternehmen einen Ausblick auf die möglichen technischen Innovationen der kommenden 50 Jahre. Flugtaxis und Busse sowie Unterwasser-Autobahnen sollen dann bereits die Norm sein, geben die Experten an. Damit sollen vor allem Staus im urbanen Raum verhindert werden. Lange Strecken sollen Reisende 2069 mit Raumschiffen bestreiten. So könne man in 40 Minuten von London nach New York fliegen.

Insekten-Burger

Die Reise im Raumschiff muss jedoch nicht auf der Erde enden, wenn es nach Samsung geht. Die Experten halten es für möglich, dass Menschen in 50 Jahren ihren Urlaub in Weltraum-Hotels verbringen. Leben könnten sie hingegen tief unter der Erde. Die “Earthscrapers” würden tief unter die Erde führen, wo Menschen leben und arbeiten könnten. Als proteinreiche Nahrungsquelle werden im Jahr 2069 vor allem Insekten dienen, lautet der Report. Sie könnten in Zukunft als Ersatzprodukte für Burger oder Kebab verarbeitet werden.