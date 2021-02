Radikal anders: Das soll die genaueste Weltkarte sein

2D-Karten sind selten neutral. Im Zentrum liegt meist der Kontinent, auf dem man zu Hause ist. Wenn sich der Fokus verschiebt, sieht das schnell ungewohnt aus. Außerdem kommt es auf den gängigen Karten zu zahlreichen Verzerrungen und Verschiebungen. So werden etwa die Pole in der Regel in keinem korrekten Größenverhältnis dargestellt.

"Wir schlagen eine radikal andere Art von Karte vor", sagt J. Richard Gott, Astrophysiker der Princeton University, der die neue Karte mit dem Mathematiker Robert Vanderbrei und dem Physiker David Goldberg von der Drexel University in Philadelphia entworfen hat. Die kreisrunde Karte besteht aus 2 Seiten, man muss sie also drehen, um alles zu sehen.