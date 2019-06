Radikal neues Flugzeug-Design verspricht Treibstoff-Ersparnis

Kompatibel mit Flughäfen

Das Konzept für Flying V stammt laut der TU Delft ursprünglich von einem Studenten der TU Berlin, der für Airbus an diesem Projekt arbeitete. Die Vorgaben lauteten ein neues Flugzeug-Design zu kreieren, das mit Infrastruktur für den Airbus A350 kompatibel ist. In einen Hangar für den A350 passt Flying-V also genauso rein, wie auf Gate-Parkplätze am Flughafen. Die TU Delft hat das Konzept in Zusammenarbeit mit der niederländischen Fluglinie KLM weiterentwickelt.

Innenraum-Ideen

Derzeit wird an einem Prototyp in geringerer Größe gebaut, der rechtzeitig zur 100-Jahr-Feier von KLM am 19. Oktober präsentabel sein soll. Neben der rein strukturellen Entwicklung will die TU Delft auch an neuen Konzepten für den Innenraum von Flying-V arbeiten. Die Universität will etwa neue Möglichkeiten für Passagiere finden, um sich auf einem Flug auszuruhen oder Mahlzeiten einzunehmen. U.a. wird untersucht, ob man ein offenes Buffet im Flying-V anbieten kann.