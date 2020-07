Radioaktive Strahlung in Österreich: So wird sie gemessen

Vergangene Woche wurden über Nordeuropa erhöhte radioaktive Werte gemessen. Der Ursprung war vorerst unklar und stellte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) vor ein Rätsel. Am Freitag hieß es nun, dass die leicht erhöhte Konzentration, die für Menschen und Tiere ungefährlich sei, wahrscheinlich vom Betrieb oder der Wartung eines Atomreaktors stamme.

Um radioaktive Strahlung in der Luft zu registrieren, gibt es auf der ganzen Welt spezielle Messeinrichtungen. Auch in Österreich wird die Umwelt im Rahmen eines Strahlenfrühwarnsystems permanent von 300 Messstationen überwacht. Außerdem wird der Radionuklidgehalt in Luft, Niederschlag und Gewässern sowie in Lebensmitteln und Trinkwasser regelmäßig im Labor untersucht.

Strahlenbelastung in Österreich

Die aktuellen Werte des Strahlenfrühwarnsystems in Österreich kann man hier auch live im Netz verfolgen. Die Daten kommen von 111 Stationen, wie es vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus heißt. Sie seien demnach eine repräsentative und flächendeckende Auswahl in allen Bezirkshauptstädten, Orten in Grenznähe sowie Höhenstationen.

Die Werte werden anhand eines Farbschemas von grün bis rot dargestellt - graue Kästchen sagen aus, dass von der entsprechenden Station aktuell kein Wert vorliegt. Ähnliche Online-Kartenansichten gibt es auch in Deutschland und der Schweiz.