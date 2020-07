Radioaktive Strahlung über Europa: Hinweise auf Ursprung

Ruthenium und Caesium

Estland, Finnland und Schweden hatten nach Angaben der Behörde in der vergangenen Woche leicht erhöhte Werte der radioaktiven Isotope Ruthenium und Caesium in der Atmosphäre festgestellt. Dabei handelte es sich laut IAEA um sehr niedrige Konzentrationen in der Luft, die nach Auswertung der Daten keine Risiken für Menschen und die Umwelt darstellten.

Solche Messwerte kämen etwa ein bis zweimal im Jahr vor, sagte der Laborchef der finnischen Atomaufsicht der Deutschen Presse-Agentur. Bei dem aktuellen Vorfall handele es sich um nichts Ungewöhnliches.