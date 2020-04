Radioaktivität könnte Eisplaneten bewohnbar machen

Weniger radioaktive Isotope und damit auch weniger Strahlung um den Faktor 10 wäre notwendig, um Ethan in flüssigem Zustand zu halten. Dachte man lange Zeit, dass Leben nur mit flüssigem Wasser möglich ist, geht die neuere Forschung davon aus, dass in diesem Element völlig andere Formen von Leben möglich sein könnten. Diese Fragestellung ist etwa für den Jupiter-Mond Titan interessant, der mit riesigen Ethan-Seen, Flüssen und Wetterbildung sowie einem flüssigen Wasservorkommen in 30 Kilometer Tiefe an die Erde erinnert.

James Web Teleskop soll Planeten aufspüren

Aufschluss, ob es solche Planeten in der Milchstraße überhaupt gibt, könnte das James Webb Teleskop liefern, das den Vorgänger Hubble ablösen soll. Der ursprünglich für 2014 geplante Starttermin wurde Jahr für Jahr verschoben. Nun soll es zumindest 2021 soweit sein - sollte die Corona-Krise dem Ganzen nicht wieder einen Strich durch die Rechnung machen.