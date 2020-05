Rätsel um lavaartige Flüsse auf dem Mars gelöst

Auf dem Mars finden sich zahlreiche seltsam geformte Täler und Furchen. Sie erstrecken sich oft über hunderte Kilometer und sind nicht selten mehrere Dutzend Kilometer breit.

Vermutet wurde, dass die wuchtigen Landformen von Lavaflüssen stammen könnten. Ein internationales Forscherteam hat nun allerdings eine prosaischere Erklärung für die mit erstarrten Material bedeckten Marstäler gefunden. Denn offenbar hinterlässt Schlamm auf dem Mars Spuren, wie sie von Lavaströmen auf der Erde bekannt sind, berichtet psych.org.

Marsbedingungen in der Vakuumkammer

Die Forscher von der tschechischen Akademie der Wissenschaften und der Lancaster University, die ihre Erkenntnisse in der Fachzeitschrift Nature Geoscience veröffentlichten, bildeten den Fluss von Schlamm am Mars in einer Vakuumkammer nach. Dazu wurde die Mars-Atmosphäre mit niedrigem Druck und Temperaturen von Minus 20 Grad Celsius simuliert.