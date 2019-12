Rätsel um mysteriöse Spuren auf Saturn-Mond gelöst

Das Rätsel um einige aufsehenerregende Furchen, die das Eis des Saturn-Monds Enceladus durchziehen, dürfte gelöst sein. Die Risse, die durch ihren parallelen Verlauf so wirken, wie wenn sie von einer riesigen Klaue in das Eis gegraben wurden, dürften auf physikalische Vorgänge unter dem Eisschild zurückzuführen sein. Einem Forschungsbericht zufolge, der im Journal Nature Astronomy veröffentlicht wurde, sind Druckunterschiede für die Risse verantwortlich.

Riesige Risse im Eis

Die Anziehungskraft des Saturns und die dadurch an den Polen entstehende Energie sorgt dafür, dass der riesige Ozean unter der Eisschicht niemals komplett zufriert. Durch den Gravitationseffekt bleibt das Eis auf der südlichen Hemisphäre zudem besonders dünn. Die stark schwankende Temperatur sorgt den Forschern zufolge für extreme Druckunterschiede unter dem Eisschild, die sich in der Vergangenheit in einem riesigen, 130 Kilometer langen Riss entluden.