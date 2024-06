Rätselhafte Signale aus dem All: Forscher kommen Lösung näher

Schnelle Radioblitze, sogenannte Fast Radio Bursts (FRB), stellen Wissenschaftler*innen vor ein Rätsel. Das Phänomen kann in einer Tausendstelsekunde so viel Energie aussenden, wie die Sonne in 3 ganzen Tagen. Rund 10.000 FRB treten dabei jeden Tag am Himmel über der Erde auf.

Noch rätselhafter ist die Frequenz dieser FRBs. Nur 3 Prozent davon blitzen mehr als einmal auf, der Großteil scheint nach einem einmaligen Aufblitzen zu erlöschen. Astronom*innen sind daher auf der Suche nach den Mechanismen hinter diesen Radioblitzen.

Polarisiertes Licht unter die Lupe genommen

Forscher*innen der Universität Toronto nahmen daher 128 nicht-wiederkehrende FRBs unter die Lupe, die aus entfernten Galaxien stammen, die unserer Milchstraße ähneln. "FRBs sind etwas Besonderes, weil sie auch polarisiertes Licht aussenden - die Lichtwellen sind also nur in eine Richtung ausgerichtet", sagt der Forscher Ayush Pandhi gegenüber Space.com. Er hat sich daher auf diesen Aspekt des Phänomens spezialisiert.