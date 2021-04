Riesige Delta-IV-Rakete brachte Spionagesatellit ins All

Am Montag startete der Spionagesatellit NROL-82 des US-Militärnachrichtendienstes NRO an Bord einer Delta IV Heavy-Rakete ins All. Für den Start verantwortlich war die United Launch Alliance (ULA). Abgehoben ist die Delta IV Heavy von der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien, berichtet Space.com.

Der Start verlief ohne Komplikationen. "Alle Systeme funktionieren", hieß es während des Webcasts: