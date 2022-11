Rocket Lab scheitert erneut daran, Rakete mit Helikopter zu fangen

"So komplex wie es klingt"

Im aktuellen Fall ist die Rakete im Pazifik vor Neuseeland gelandet und konnte dort auch geborgen werden. Insofern war die Mission "Catch Me If You Can" (Rocket Lab wählt hier stets originelle Titel) doch ein Erfolg, wie Rocket-Lab-CEO Peter Beck sagt. "Eine Rakete aus dem Weltraum zurückzubringen, ist herausfordernd und sie mitten in der Luft mit einem Helikopter zu fangen ist so komplex wie es klingt", wird er von The Register zitiert.

Immerhin brachte man die Nutzlast für den Flug sicher in den niedrigen Erdorbit. Es handelt sich um den 54 Kilogramm schweren Satelliten MATS der schwedischen Weltraumagentur, der Wellen in der hohen Atmosphäre und ihren Einfluss auf Wetter und Klima untersuchen soll. Ursprünglich hätte der Satellit im Zuge eines Starts der russischen Sojus-Raumkapsel mitfliegen sollen, nach Putins Angriffskrieg auf die Ukraine änderte die schwedische Regierung aber ihre Pläne.