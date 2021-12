Rakete mit Schnabel soll SpaceX Konkurrenz machen

Das US-Start-up Rocket Lab hat Details zu seiner geplanten Neutron-Rakete präsentiert, die Satelliten und Menschen ins All befördern soll.

Die Neutron , die im März erstmals angekündigt wurde, besteht aus 2 Booster-Stufen und ist in ihrem Design einzigartig. Die erste Stufe verfügt über eine integrierte vierblättrige Nutzlastverkleidung, die sich im Orbit wie eine Blume öffnet, um die zweite Stufe mit der Nutzlast freizugeben.

2018 war Rocket Lab nach SpaceX das zweite Unternehmen, das kommerziell Satelliten ins All beförderte . Nun hat Rocket-Lab-Chef Peter Beck Designdetails einer Rakete präsentiert, mit der er Elon Musks Weltraumunternehmen Konkurrenz machen will.

Die erste Stufe soll nicht nur vollständig wiederverwendbar sein, sondern auch einen nahezu sofortigen Relaunch ermöglichen, berichtet Space.com . Die Rakete werde eher wie ein Flugzeug operieren und zwischen den Flügen nur ein Minimum an Wartung benötigen, sagte Beck.

Das Startgewicht der Rakete gibt das Unternehmen mit 480 Tonnen an. Die Neutron soll 40 Meter hoch sein und einen maximalen Tankdurchmesser von 7 Meter haben.

Sie soll in der Lage sein, 8 Tonnen Nutzlast, etwa Satelliten, in die niedrige Erdumlaufbahn zu befördern. Sie soll aber auch für die bemannte Raumfahrt zum Einsatz kommen und Menschen zum Mond oder zum Mars transportieren können. Die maximale Kapazität für eine Mondreise gibt Rocket Lab mit 2 Tonnen an.