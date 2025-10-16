Neuer Rotor verleiht Mini-Windrad für den Garten 83 Prozent mehr Leistung

Mini-Windräder für den Eigenverbrauch können eine Ergänzung oder Alternative zur Photovoltaik sein. Allerdings ist deren Energieausbeute oft gering. Das Fraunhofer-Institut hat einen Weg gefunden, diese zu erhöhen.

Dazu wurden neue Rotorblätter konstruiert. Diese wurden in Leichtbauweise aus 2 Schalen gebaut. Außen bestehen sie aus Faserverbundwerkstoffen, innen sind sie hohl. Üblicherweise wird der Hohlraum bei solchen Produkten mit einem Schaumkern gefüllt. Durch die neue Bauart kann das Gewicht um bis zu 35 Prozent reduziert werden.

Stromproduktion schon bei wenig Wind

Die Form wurde gegenüber den Rotoren von klassischen Kleinwindanlagen angepasst, um eine höhere Aerodynamik zu erreichen. Dadurch beginnt sich der Rotor schon bei einer Windgeschwindigkeit von 2,7 Meter pro Sekunde zu drehen, was auf der Beaufort-Skala als „leichte Brise“ klassifiziert ist – die zweitschwächste Windstärke.

Um die Rotorblätter zu testen, wurden sie bei einer Kleinwindanlage montiert. Das sind Mini-Windräder für den Heimgebrauch, wie man sie etwa im Garten aufstellen oder am Dach montieren kann. Das Windrad konnte mit den neuen Rotorblättern bis zu 450 Umdrehungen pro Minute erreichen.