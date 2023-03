Russlands Raumfahrt hat große Probleme

Das russische Raumfahrtprogramm sieht sich mit immer größer werdenden Problemen konfrontiert. Die Auswirkungen des Angriffs auf die Ukraine und fehlende Förderungen in den vergangenen Jahren zeigen sich nun immer deutlicher. Das erklärt der ehemalige Verteidigungsattaché Bruce McClintock gegenüber The Wired. Er arbeitete in der US-Botschaft in Moskau, bevor er Leiter der Space Enterprise Initiative der gemeinnützigen Forschungsorganisation Rand Corporation wurde.

Vor 10 Jahren habe sich Russland entschieden, das militärische dem zivilen Raumfahrtprogramm vorzuziehen. So steckte man Geld in Satelliten und deren Abwehr. Dass diese Investition an anderer Stelle fehlt, wurde in den vergangenen Monaten deutlich. Russlands Raumkapseln, die Astronauten von der ISS abholen sollten, hatten mehrere Lecks (futurezone berichtete).

Fehlende Finanzierung und zu wenig Raumschiffe

Hinzu kommt, dass die Regierung in Kasachstan russisches Eigentum am Kosmodrom Baikonur beschlagnahmte. Damit dürften sich Starts von Russlands wichtigstem Weltraumbahnhof zunehmend schwieriger gestalten (mehr dazu hier).