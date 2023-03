OneWeb gibt von Russland gekidnappte Satelliten auf

Mit dem Überfall auf die Ukraine im Februar 2022, wurden weitreichende Sanktionen gegen Russland beschlossen. Davon war auch die Raumfahrt betroffen. Für den britischen Satelliteninternet-Anbieter OneWeb war das ein schlechter Zeitpunkt.

Im März 2022 wurde gerade ein Start von 36 Satelliten vorbereitet. Diese befanden sich bereits in Kasachstan, um an Bord einer russischen Sojus-Rakete ins All zu starten. Durch den Streit zwischen der russischen Weltraumagentur Roskosmos mit den europäischen Raumfahrtorganisationen, ausgelöst durch die Sanktionen, fand der Start aber nie statt. Seitdem hält Russland die OneWeb-Satelliten fest.

In einem Interview mit Reuters sagte der OneWeb-CEO Neil Masterson, dass man die Satelliten mittlerweile aufgegeben habe: „Ich verschwende keine Zeit mehr darüber nachzudenken. Wir haben die Sache komplett hinter uns gelassen.“ Laut Masterson sind die Satelliten insgesamt 50 Millionen US-Dollar wert. „Natürlich wäre es von Wert, die Satelliten wiederzuerlangen. Aber ich kann dir sagen, dass ich sie nicht in absehbarer Zeit zurückbekommen werde.“