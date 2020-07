Russland soll Satellitenwaffe im Weltall gezündet haben

Russland soll erstmals im All ein System getestet haben, mit dem auch Satelliten beschädigt oder zerstört werden können. Das berichtet sowohl das US-amerikanische als auch das britische Militär. Von US-Seite heißt es demnach: "Das US-Weltraumkommando hat Beweise dafür, dass Russland einen Test einer weltraumgestützten Antisatellitenwaffe durchgeführt hat".

So soll der russische Satellit mit der Bezeichnung Kosmos 2543 ein unbekanntes Objekt in die Umlaufbahn gebracht haben, das sich einem anderen russischen Satelliten genähert hat, wie CNN berichtet. Das russische Militär sprach in diesem Zusammenhang von einem “Inspektionssatelliten”. Laut dem US-Militär seien die beobachteten Vorgänge aber untypisch für Inspektionsmissionen.

Scharfe Kritik kommt indes auch aus Großbritannien. “Aktionen dieser Art bedrohen die friedliche Nutzung des Weltraums”, sagt Harvey Smyth, Leiter der britischen Raumfahrtbehörde. Dadurch könnten Trümmer entstehen, die eine Bedrohung für Satelliten und andere Weltraumsysteme sind. “Wir fordern Russland auf, von weiteren derartigen Tests abzusehen”, so Smyth in der Erklärung.