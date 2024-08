Seelöwen kartografieren Meeresboden vor Australien mit Kameras

Seelöwen zählen in Australien zu den bedrohten Tierarten. In den vergangenen 40 Jahren ist ihre Population wegen übermäßiger Jagd und Beifang in der Fischerei um 60 Prozent zurückgegangen. Forscherinnen und Forscher des South Australian Research and Development Institute (SARDI) haben nun eine neue Methode gefunden, um das Verhalten der Tiere, ihren Lebensraum und die Details des Meeresbodens vor der australischen Küste genauer zu studieren.

➤ Mehr lesen: Natürliche Geobatterie im Meer stellt Ursprung des Lebens infrage

Seelöwen führen Forschungsteam in ihre Umgebung ein

Wie der Guardian berichtet, werden den Tieren Kameras und Satellitennavigationssensoren auf das Fell geklebt. "Genau wie Menschen die Straßen in ihrer Umgebung kennen, wissen die Seelöwen über genaue Details von hunderten Kilometern Seeboden Bescheid", sagt Simon Goldsworthy von SARDI. "Sie haben dieses Wissen über die Zeit aufgebaut und sie haben eine mentale Karte ihrer Umgebung. Sie führen dich zu Plätzen, die für sie von großer Bedeutung sind."

➤ Mehr lesen: "Bodenloses" Loch im Ozean stellt Forscher vor Rätsel