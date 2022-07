Forscher entwerfen Segelflugzeug für den Mars

Das Flugzeug soll höher als der Mars-Helikopter fliegen und mehrere Tage in der Luft bleiben können.

Ein Team von Ingenieuren der University of Arizona hat ein Segelflugzeug entworfen, das bei der Erkundung des Mars helfen soll, berichtet CNet. Das mit Sensoren und Kameras ausgestattet Konzeptflugzeug der Forscher soll nur 5 Kilogramm wiegen und über eine Flügelspannweite von 3,4 Meter verfügen.

Es könnte in einem kleinen Satelliten zum Mars gebracht werden und dort wie ein Origami auf seine Originalgröße entfaltet, werden heißt es in einer in der Fachzeitschrift Aerospace veröffentlichten Studie.

Kilometerhoch

Anders als der mit Solarenergie betriebene Mars-Helikopter, der nur 3 Minuten am Stück in der Luft bleiben und auch nicht höher als 12 Meter fliegen kann, soll das Mars-Segelflugzeug einige Kilometer über den Marsboden fliegen und Stunden oder gar Tage in der Marsluft bleiben können.