Shaun das Schaf fliegt mit der NASA zum Mond

Noch in diesem Jahr soll die Mondmission Artemis 1 von ESA und NASA starten. Allerdings fliegen dabei keine Astronaut*innen ins All, sondern nur ein Dummy. Er soll die Bedingungen für echte Passagier*innen testen.

Wie die ESA am Dienstag bekanntgab, ist der Testdummy auf seiner Mission zum Mond nicht alleine. Begleitet wird er von dem Held der Stop-Motion-Serie Shaun das Schaf. "Dies ist eine aufregende Zeit für Shaun und für uns bei der ESA“, sagt David Parker von der ESA in einem Statement. „Wir freuen uns sehr, dass er für die Mission ausgewählt wurde. Es ist zwar ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Schritt für ein Schaf“, so Parker.