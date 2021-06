Sicherheitsforscher der TU Wien warnen vor vergessenen Webseiten

Sub-Webseiten, die in Vergessenheit geraten sind, stellen eine unterschätzte Gefahr dar, so die Forscher.

Vor einer Online-Sicherheitslücke durch sozusagen vergessene Unterseiten einer Website warnen Forscher der Technischen Universität (TU) Wien. Unter bestimmten Umständen kann man sich über derartige lose Enden bei Subdomains über die Hintertür Zugang zu Hauptseiten verschaffen, berichtet ein Team aus Wien und Italien im Rahmen einer Fachkonferenz.

Webseiten haben oftmals eine Vielzahl an Subdomains, auf denen etwa nur ein Teil eines Service, wie etwa ein Blog, betrieben wird. Diese Unterseiten können mitunter auf einem anderen physischen Server liegen als die eigentliche Hauptseite, heißt es am Montag in einer Aussendung der TU Wien.