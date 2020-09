So funktioniert die Corona-Ampel

Maßnahmen sind verpflichtend

Laut dem Gesundheitsminister müssen die Maßnahmen in den betroffenen Regionen umgesetzt werden. Es handelt sich dabei nicht bloß um Empfehlungen. Die gesetzliche Grundlage dafür wird voraussichtlich Ende September fixiert. Bis dahin arbeitet die Regierung mit Verordnungen, die laut dem Verfassungsdienst von Ländern und Gemeinden umzusetzen sind.

Die erste Verordnung soll mit 11. September in Kraft treten. Diese sieht eine Erweiterung der Maskenpflicht vor. In Regionen mit Risikostufe Gelb und höher muss man als Kunde und Besucher eine Maske in allen Geschäften und Betriebsstätten (ausgenommen Gastronomie) tragen. Nach derzeitiger Ampelschaltung ist auch Wien davon betroffen.

Kein Lockdown vorgesehen

Die höchste Risikostufe Rot ist nicht gleichbedeutend mit einem vollständigen Lockdown. Geschäfte und Lokale dürfen offen bleiben. Hotels und Sportstätten in geschlossenen Räumen (Fitnesscenter) müssen schließen.

Die Schulen gehen in den „Notbetrieb“ über. Es wird Distance-Learning geben und einen Ersatzbetrieb in Kleingruppen für Schüler, bei denen dies nicht möglich ist. Beim Veranstaltungswesen ist im Grunde ist fast alles untersagt, mit wenigen Ausnahmen für etwa Beerdigungen und Trauungen.