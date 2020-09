So hoch ist die Strahlung auf dem Mond

200 Mal höher als auf der Erde

Die chinesische Mondsonde Chang’E 4 führte 2019 einige Experimente aus. Die Ergebnisse wurden nun im Fachmagazin Science Advances veröffentlicht. Dafür wurde die Sonde mit dem „Lunar Lander Neutron and Dosimetry“ (LND) des Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ausgestattet. Damit kann die sogenannte Äquivalentdosis berechnet werden, also die Strahlendosis pro Zeiteinheit.

Auf dem Mond beträgt sie demnach 1.369 Mikrosievert pro Tag. Das sei etwa zwei bis drei Mal so viel wie aus der ISS. Bei einem Langstreckenflug von Frankfurt nach New York sei die Dosis etwa 5 bis 10 Mal geringer, am Erdboden sei sie sogar 200 Mal niedriger. „Die von uns gemessene Strahlenbelastung ist ein gutes Maß für die Strahlung innerhalb eines Astronautenanzuges. Ein Langzeitaufenthalt auf dem Mond ist also eine hohe Belastung für den menschlichen Körper“, so Thomas Berger vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln, Mitautor der Publikation, in einem Statement.