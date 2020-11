So könnt ihr den Crew-Dragon-Start live mitverfolgen

Nachdem der Start am Samstag um einen Tag verschoben wurde, soll die Falcon-9-Rakete und die Crew-Dragon-Kapsel von SpaceX nun am frühen Montagmorgen, um 1.27 MEZ, vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abheben. Einige Stunden später soll die Crew Dragon dann an der ISS andocken.

Am YouTube-Kanal von NASA TV und auch auf der NASA-Website kann der Start live mitverfolgt werden.