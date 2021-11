Wiener Software hilft beim Energiesparen

Im Büro folge die Datenzuordnung zu den entsprechenden Anlagen, das Sortieren und Übertragen der Fotos auf den Rechner sowie das Einklopfen der Papier-Notizen in Excel-Tabellen. Schließlich müssen die Informationen für den Endbericht in einem weiteren Schritt in ein Word-Dokument übertragen werden. „Das ist mühsamste Verwaltungsarbeit“, sagt Hofer gegenüber der futurezone.

Auditor*innen können bei ihrer Begehung Fotos und andere Daten direkt über die App erheben und den entsprechenden Anlagen zuordnen. „Die Daten werden per Knopfdruck mit dem Server synchronisiert und gesichert“, sagt Hofer. Im Büro seien somit alle erforderlichen Unterlagen bereits sortiert und vorhanden – die Daten können am PC per Mausklick in den Energieeffizienz-Bericht integriert werden.

Sie müssen nur einmal eingegeben werden und sind an allen Stellen des Dokuments verfügbar. Auch können mehrere Personen standortunabhängig dasselbe Projekt bearbeiten. Müssen Datenkorrekturen vorgenommen werden, werden diese laut Hofer automatisch an allen Stellen angepasst und der Energieeffizienz-Bericht wird per Klick aktualisiert. Ein konventionell erstellter Bericht müsse hingegen an jeder Stelle manuell geändert werden. Dabei können Kopierfehler auftreten, die bei der Anwendung der Software nicht passieren können.

Einsparungsmaßnahmen

Das Programm erkennt zudem Einsparungspotenziale und bietet mit einer integrierten und individualisierbaren Bibliothek aus über 100 Maßnahmen diverse Optimierungsvorschläge, welche der oder die Auditor*in auswählen kann. „Dazu zählt etwa der Austausch des Heizkessels oder das Einstellen von Betriebszeiten für Lüftungsanlagen. Diese Maßnahmen muss der Experte identifizieren – umsetzen muss es das Unternehmen“, betont der Senior Consultant von e7.

Mit wenigen oder gar keinen Investitionskosten – zum Beispiel, wenn lediglich die Betriebszeiten von Lüftungsanlagen optimiert werden – ist eine Energieeinsparung von zehn bis 20 Prozent möglich, erklärt der Fachmann.