Solar Orbiter meisterte gefährlichen Vorbeiflug

Die Sonnen-Sonde näherte sich in einem Manöver der Erde und musste gefährlichen Weltraumschrott passieren.

So hat sie sich der Erde um 04:30 Uhr GMT ( 05:30 Uhr MEZ ) über Nordafrika und den Kanarischen Inseln auf bis zu 460 Kilometer genähert. Weil Abschnitte der Flugbahn voller Weltraumschrott sind, bestand die große Gefahr eines Zusammenstoßes.

Notwendiges Manöver

Das Manöver war laut ESA wichtig, um den Schub der Sonde zu verringern und sie auf den nächsten nahen Vorbeiflug an der Sonne auszurichten. Die 2 Orbitalregionen die voller Weltraummüll sind, sind der geostationäre Satellitenring in 36.000 km Höhe und die niedrigen Erdumlaufbahnen in etwa 400 km Höhe, wie die Weltraumagentur im Vorfeld erklärte.