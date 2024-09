Riesiges Solarsegel der NASA kann man mit freiem Auge sehen

Wenn es von der Sonne angescheint wird, leuchtet das reflektierende Material des Solarsegels so hell, dass es sogar von der Erde aus mit freiem Auge sichtbar ist. Je nach Standort kann das Segel am Nachthimmel sogar heller leuchten als Sirius , der hellste Stern am Himmel.

So findet man das Sonnensegel am Nachthimmel

Damit man weiß, wo sich das Advanced Composite Solar Sail System (ACS3) befindet, hat die NASA dessen Umlaufbahn in ihre App integriert. Mithilfe von Augmented Reality zeigt die NASA-Anwendung am Smartphone an, wo am Nachthimmel man nach dem Sonnensegel suchen muss.

Mit dem ACS3 will die US-Raumfahrtagentur herausfinden, wie sich Solarsegel optimal nutzen lassen, wie der Faltmechanismus verbessert werden kann und ob sie sich auch für größere Raumschiffe eignen würden.

