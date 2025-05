Diese Solartechnik gewinnt Wasser aus der Luft

Die “Schwämme” bestehen dabei aus veredeltem Balsaholz , das eine natürliche poröse Struktur hat und so verändert wurde, dass es Luftfeuchtigkeit aufnimmt. "Unser Team hat ein Gerät erfunden, das das schwammige Gerüst von Holz, Lithiumchlorid, Eisenoxid-Nanopartikel, eine Schicht aus Kohlenstoff-Nanoröhrchen und andere spezielle Eigenschaften enthält", sagt der leitende Forscher Derek Hao.

In einem Behälter befinden sich Schwämme aus Holz . Ohne Deckel absorbieren diese Schwämme dann die Feuchtigkeit aus der Luft. Wird der Deckel bei Sonnenlicht geschlossen, erhitzt sich das Material, das Wasser kondensiert zu Dampf und wird mithilfe eines enthaltenen Kühlsystems in einen Auffangbehälter als Wasser abgegeben.

Entwickelt wurde die Technologie von Wissenschaftlern aus China und Australien. Laut ihnen funktioniert das schwammartige Gerät so:

Bei 90 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit nahm das Tool rund 2 Milliliter Wasser pro Gramm Material auf und gab bei Sonneneinstrahlung innerhalb von 10 Stunden fast das gesamte Wasser ab. Das sei mehr als bei anderen vergleichbaren Systemen.

Bei Tests im Freien fing das Gerät über Nacht 2,5 Milliliter Wasser auf. Tagsüber, bei Sonnenschein, wird es dann in den Becher mit einer Wassersammeleffizienz von 94 Prozent abgegeben. "Bei 30 % Luftfeuchtigkeit absorbierte unser Gerät etwa 0,6 Milliliter Wasser pro Gramm. Diese Ergebnisse unterstreichen den potenziellen Einsatz in netzunabhängigen, solarbetriebenen Wassergewinnungssystemen", so Hao.

➤ Mehr lesen: Neue Solar-Panels lösen großes Problem an Flughäfen

Skalierbarkeit und Einsatzzwecke des Systems

“Es wäre sehr einfach, eine größere Einheit herzustellen", sagt Hao. Darüber hinaus sei der Hauptbestandteil, also Balsaholz, gut verfügbar, biologisch abbaubar und billig. Auch der Herstellungsprozess des Systems sei nicht komplex, wodurch eine Massenproduktion einfacher umzusetzen wäre.