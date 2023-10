Sonnen-Sonde hat einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt

Den neuen Rekord markiert ein Vorbeiflug an der Sonne am 27. September. Im Rahmen ihrer Mission sammelt Parker Daten rund um die erhitzten Winde aus geladenen Teilchen sowie den Magnetismus um die Sonne. Dafür nähert sie sich immer wieder der Sonne und muss dabei extremen Temperaturen standhalten.

Bei einer derartigen Geschwindigkeit wäre es einem Flugzeug möglich, unsere Erde 15 Mal in nur einer Stunde zu umrunden. Von New York nach Los Angeles könnte man indes binnen 20 Sekunden fliegen.

Die Flugbahn von Parker ist so ausgerichtet, dass sie an der Venus vorbeifliegt. Das sorgt für die nötige Schwerkraft, um die Sonde so weit zu verlangsamen, dass sie die Sonne in einer langsam kleiner werdenden Spirale umkreisen kann.