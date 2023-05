Sonneneruptionen könnten Leben auf der Erde angekurbelt haben

Dieser "Teich" wurde im Jahr 1953 im Labor von Stanley Miller der University of Chicago nachgebaut. Er kreierte ein Gemisch aus Methan, Ammoniak, Wasser und molekularem Wasserstoff. Damals hat man angenommen, dass diese Gase reichlich in der Erdatmosphäre vorkommen. Miller zündete wiederholt einen elektrischen Funken, um Blitze zu simulieren. Eine Woche später wurde der Teich analysiert und 20 verschiedene Aminosäuren nachgewiesen.

Generell geht die Wissenschaft schon seit Jahrzehnten der Frage nach, wie sich Aminosäuren gebildet und Leben begünstigt haben. Die bekannteste Theorie stammt aus 1800. Forscher*innen glauben, dass das Leben in einer Art kleinem, warmem Teich seinen Anfang nahm. Dabei handelte es sich um eine Suppe aus Chemikalien, die durch Blitze, Hitze und anderen Energiequellen aktiviert wurden. Vermischt würden sie dann in konzentrierter Menge organische Moleküle bilden.

Das Leben auf der Erde könnte durch eine Sonneneruption ausgelöst worden sein. Der NASA-Astrophysiker Vladimir Airapetian und der Chemiker Kensei Kobayashi der Yokohama National University haben anhand mehrerer chemischer Experimente gezeigt, wie Partikel von der Sonne mit dem Gas in der Erdatmosphäre kollidieren und in der Folge Amino- und Carbonsäure bilden. Diese beiden Säuren sind die Grundbausteine der Proteine von Lebewesen.

„Aus den grundlegenden Komponenten der fühen Erdatmosphäre können diese komplexen organischen Moleküle künstlich hergestellt werden“, erzählt Airapetian. Allerdings hat sich hinsichtlich dieser Theorie in den vergangenen 70 Jahren einiges geändert. Denn Forscher*innen glauben nun, dass Ammoniak (NH3) und Methan (CH4) gar nicht so reichlich vorhanden waren in der frühen Erdatmosphäre als zunächst angenommen. Stattdessen gehen sie davon aus, dass die Atmosphäre vielmehr aus CO2 und molekularem Stickstoff bestand. Diese beiden Gase brauchen allerdings sehr viel Energie, um abgebaut zu werden. Zwar können sie auch Aminosäuren bilden, allerdings nur in reduzierter Menge.