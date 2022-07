Sonnensturm trifft Erde am Dienstag: GPS-Ausfälle erwartet

Ein Sonnensturm könnte die GPS-Navigation auf der Erde am 19. Juli empfindlich stören. Es könnte ein "direkter Treffer" werden.

“Weltraumwetterphysikerin” Thamitha Skov warnte am Samstag vor einem “ direkten Treffer ” eines Sonnensturms, der vergangenen Dienstag stattgefunden hat.

Die Auswirkungen eines gigantischen Sonnensturms könnten am 19. Juli auf der Erde zu spüren sein. Es werden starke Polarlichter erwartet, aber auch Radio - und GPS-Signale könnten gestört werden.

Da sich die Sonne momentan in einer aktiven Phase ihres 11-jährigen Sonnenzyklus befindet, könnten sich solche Vorfälle in Zukunft häufen. Schwere Sonnenstürme können dabei erhebliche Ausfälle bei GPS-Systemen verursachen, wobei sogar die Fahrten von Schiffen und kleinen Flugzeugen beeinträchtigt werden können.

Im schlimmsten Fall könnte so ein Sonnensturm sogar die Energieversorgung beeinflussen, wie Ramon Egli von der ZAMG der futurezone erklärt. Treffen die Sonnenteilchen auf die Erde, können in seltenen Fällen sehr starke Ströme in Hochspannungsleitungen induziert werden. Das kann Transformatoren stören und im schlimmsten Fall einen Blackout auslösen. Betroffen sind dabei besonders Gebiete im Norden Europas, Russlands oder Kanada.