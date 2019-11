Space-X-Satelliten photobomben Magellanschen Wolken

Schwarze Satelliten

Eine Methode, wie SpaceX Astronomen entgegenkommen möchte, ist die Satelliten schwarz zu färben, damit sie weniger Licht reflektieren. Zudem sollen sie zu Zeitpunkten, die für das Sammeln von Daten entscheidend sind, ihre Flugbahn ändern. Gegenüber Forbes sagte Johnson: "Das klingt gut auf dem Papier, aber bis alle Satelliten tatsächlich oben sind, werden die Leute nicht verstehen, wie schlimm das werden kann."

Bereits im Mai hatten Astronomen vor diesem Problem gewarnt. Damals hatte man berechnet, dass während der Dämmerung etwa 70 bis 100 Satelliten sichtbar sein könnten, sobald das gesamte Starlink-Netzwerk installiert ist. Bedenkt man, dass neben Starlink auch Firmen wie Amazon Satelliten ins All schießen möchten, könnte es also voll am Nachthimmel werden.