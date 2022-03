SpaceX stellt die Produktion von Crew Dragon ein

SpaceX wird keine neuen Crew Dragon mehr herstellen. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. SpaceX habe das Ende der Produktion bestätigt.

Laut SpaceX habe man derzeit 4 der Raumkapseln, mit denen Astronaut*innen zur Internationalen Raumstation ISS gebracht werden. Die vierte wird gerade fertiggestellt.

Man wolle die Flottengröße auf 4 beschränken, um mehr Ressourcen für das Starship zu haben. Ersatzteile werden aber weiterhin, falls nötig, hergestellt, sagt Gwynne Shotwell, Präsidentin und COO von SpaceX. „Wir können später mehr Kapseln bauen, sollte es wirklich nötig werden. Aber Flotten-Management ist der Schlüssel zum Erfolg.“

Wartung der Kapseln im „Drachenland“

Da die Crew-Dragon-Kapseln wiederverwendbar sind, war das Ende der Produktion absehbar. Bislang hatte sich SpaceX noch nicht dazu geäußert, ab wieviel Stück die Raumkapsel nicht mehr produziert wird.

Nach jeder Mission wird die Kapsel überprüft und aufgearbeitet. Das passiert an einem SpaceX-Stützpunkt in Florida, der den Spitznamen „Dragonland“ hat. Wie oft eine Crew Dragon aufbereitet werden kann, bevor sie nicht mehr fit für einen Flug ins All ist, ist derzeit unbekannt.

Bisher hat SpaceX 4 bemannte Flüge zur ISS vorgenommen, sowie einen Touristenflug. Dieser dockte nicht an die ISS an, sondern umrundete einige Tage die Erde.

Mit Starship zum Mars

Starship soll künftig deutlich weiter als nur zur ISS oder in den Orbit kommen. Geplant sind Flüge zum Mond und sogar zum Mars. Auch Starship soll wiederverwendbar sein und mehrfach starten und wieder auf der Erde landen können.

Starship ist nicht bloß der Ersatz für die Crew Dragon, sondern ein vollständiges Startsystem. Der Plan ist, dass es zukünftig die SpaceX-Raketen Falcon 9 und Falcon Heavy ersetzt. Diese werden derzeit genutzt, um die Dragon- und Crew-Dragon-Kapseln, sowie Satelliten ins All zu bringen.

Testflüge ins All von Starship wurden mehrfach verschoben. Vor einer Woche sagte SpaceX-Chef Elon Musk, er hofft auf einen ersten Testflug im Mai.