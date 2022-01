SpaceX muss Raketenstart wegen Kreuzfahrtschiff abbrechen

Am Sonntag sollte eine Falcon-9-Rakete von SpaceX einen italienischen Erdbeobachtungssatelliten vom Raketenstartgelände Cape Canaveral aus ins All befördern. Die Mission musste aber 30 Sekunden vor dem Start abgebrochen werden. Grund war ein Kreuzfahrtschiff, das sich in der Gefahrenzone vor der Küste Floridas befand.