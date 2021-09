SpaceX: Erste Weltraum-Touristen fliegen am 15. September ins All

Es ist so weit. Nach Virgin Galactic und Blue Origin will auch SpaceX die ersten Tourist*innen in den Weltraum bringen. Wobei technisch gesehen nur SpaceX die Menschen tatsächlich ins All bringt: Richard Branson und Jeff Bezos sind laut der US-Flugbehörde Federal Aviation Administration (FAA) nicht hoch genug geflogen, um als Astronauten zu gelten.

SpaceX wird seine 4 privaten Weltraum-Tourist*innen aber in einen Orbit bringen und damit tatsächlich ins Weltall. 3 Tage lang werden sie im Weltraum bleiben, bevor sie mit der Crew-Dragon-Kapsel wieder auf der Erde landen.

Inspiration4 startet am 15. September

Die Mission trägt den Namen Inspiration4. Wie SpaceX jetzt bekannt gegeben hat, steht das Startdatum fest: 15. September. Das 24-Stunden-Startfenster öffnet sich um 02:00 unserer Zeit. Sollte ein Start nicht möglich sein, ist der Ersatztermin am 16. September. Auch hier geht das 24-Stunden-Fenster für den Start um 02:00 auf.