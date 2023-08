Die spektakulärsten Fotos vom “blauen” Supermond

In der Nacht vom 30. zum 31. August leuchtete ein „blauer“ Supermond auf. Bei klarem Himmel war dieser auch in Städten rund um den Globus zu sehen.

Anders als sein Name vermuten lässt, strahlt dieser nicht tatsächlich in blauer Farbe – bei dem Phänomen handelt es sich um den zweiten Vollmond in einem Monat. Der Erste war am 1. August zu sehen.

➤ Mehr lesen: Zwei Supermonde im August: Schauspiel wiederholt sich erst 2037

Nur 3 Prozent aller Vollmonde sind "blaue" Monde. Der letzte war 2018 zu sehen, der nächste wird laut der NASA im Jahr 2037 aufleuchten. Ein seltenes Ereignis, also, das viele Menschen nachts auf die Straßen getrieben hat. Die spektakulärsten Bilder aus unterschiedlichen Ländern haben wir hier zusammengefasst.