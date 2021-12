Spuren von Sauerstoff auf 4000 Grad heißem Exoplaneten entdeckt

23.12.2021

Grazer Forscher*innen sagten das Vorkommen von Sauerstoff auf dem ungewöhnlichen Planeten KELT-9b voraus und behielten Recht.

In der glühend heißen Atmosphäre des Exoplaneten KELT-9b wurden Spuren von Sauerstoff entdeckt. Der vor wenigen Jahren aufgespürte Gasriese befindet sich 650 Lichtjahre von uns entfernt. Er wird von seinem Mutterstern extrem bestrahlt, was ihn zum heißesten bekannten Exoplaneten macht, teilte das Grazer Institut für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Wissenschaften mit, dessen Forschende an der jüngsten Publikation im Journal "Nature Astronomy" mitwirkten. Zu heiß für Glühfäden Exoplaneten sind Planeten in den Weiten des Weltalls, die andere Sterne als unsere Sonne umkreisen. Seit die ersten extrasolaren Planeten vor etwas mehr als zwei Jahrzehnten entdeckt wurden, hat die Wissenschaft versucht, ihre Atmosphären zu charakterisieren. Auf dem Exoplaneten KELT-9b, der sehr nahe um seinen heißen und hellen Stern kreist und ihm dabei immer die gleiche Seite zeigt, werden Temperaturen von über 4.000 Grad Celsius erreicht. Diese Werte sind so hoch, dass sogar ein Metall wie Wolfram - das üblicherweise in unseren Glühbirnen verwendet wird - schmelzen würde. Bei solchen Temperaturen können elementare Moleküle wie Wasser, Kohlendioxid und Methan nicht existieren - und auch kein Leben, wie wir es kennen.

Simulationen liefern korrekte Vorhersagen Die extremen Bedingungen machen KELT-9b gleichzeitig so interessant und Wissenschafterinnen und Wissenschafter wollen die Natur eines so heißen und eigenartigen Objekts verstehen und herausfinden, warum der Planet in der Nähe seines Muttersterns nicht überhaupt gleich verdampft. Mit dem Ziel, die Eigenschaften von KELT-9b besser zu charakterisieren, entdeckte das internationale Team unter wesentlicher Beteiligung von Grazer Forschern schließlich "Fingerabdrücke" von atomarem Sauerstoff im Spektrum des Planeten. Damit sei laut Mitteilung der erste eindeutige Nachweis von Sauerstoffatomen in der Atmosphäre eines Exoplaneten überhaupt geglückt. Die Idee für den Nachweis lieferten neue Simulationen der Planetenatmosphäre, die von Luca Fossati vom IWF in Graz geleitet wurden. Die Forschenden haben ein Computermodell entwickelt, das die Atmosphären heißer Exoplaneten simulieren kann. Damit lassen sich Eigenschaften der äußersten Exoplaneten-Atmosphären am Computer nachbilden und ihre Struktur, Zusammensetzung und Temperatur genauer als bisher vorhersagen. Die aus den Simulationen für KELT-9b gewonnenen Daten stimmten nicht nur mit früheren Beobachtungen anderer chemischer Elemente - wie Wasserstoff - in seiner Atmosphäre überein, sondern deuteten auch auf den möglichen Nachweis von Sauerstoffatomen hin. Das hat das Team schließlich dazu bewogen, tatsächlich danach zu suchen.

Illustration der "Extremsauna" KELT-9b © ÖAW, Illustration: Harald Ritsch