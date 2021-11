Weltraum-Start-up Astra erreicht erfolgreich den Orbit

Elon Musk gratuliert der Firma zum Erreichen des Meilensteins. Das Unternehmen will täglich Satelliten ins All schicken.

Beladen war die Rakete mit einer Testnutzlast von der US Space Force . Bereits im Dezember 2020 konnte Astra erfolgreich eine Rakete starten, allerdings nur auf eine Höhe von 380 Kilometer .

Das kalifornische Weltraum-Start-up Astra hat erstmals erfolgreich eine Rakete in den Orbit gebracht. Der 4. Startversuch gelang und die Rocket 3 erreichte nach 8 Minuten ihr Ziel: Eine Höhe von 500 Kilometern .

Satellitennetzwerk

Die weiteren Starts waren von Fehlschlägen gezeichnet, die Raketen explodierten, kamen vom Kurs ab oder schaffte es nicht ganz in den Orbit. Nun gelang der Durchbruch.

Zukünftig soll die kleine Rakete Satelliten ins All bringen. Dafür will Astra täglich Starts durchführen und ein Netzwerk von 13.620 Satelliten aufbauen. LEO soll schnelles Internet liefern und damit SpaceX (Starlink) und Amazon (Kuiper) Konkurrenz machen. Ein Start soll nur 500.000 Dollar kosten, hatte Astra-CEO in einem Interview auf YouTube mit NASASpaceflight gesagt.