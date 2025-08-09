Smartwatches verraten wenig über tatsächliches Stresslevel

Komplexe psychologische Konzepte sind nicht zuverlässig mit Wearables zu messen, wie eine niederländische Studie nun zeigt.

Smarte Uhren versprechen eine Vielzahl von Features, die einen zu einem gesünderen und entspannteren Menschen machen sollen. Sie messen Herzfrequenz, Schrittzahl, Schlafqualität und vieles mehr.

Doch Smartwatches sind keine medizinischen Geräte, ihre Messergebnisse und Empfehlungen sollte man daher mit Vorsicht genießen. Das bestätigt nun eine Studie der Universiteit Leiden (Niederlande), die im Journal of Psychopathology and Clinical Science erschienen ist. Die Psychologinnen und Psychologen stellten fest, dass vor allem der Stressmessung der Smartwatches nicht zu trauen ist.

Vergleich von Smartwatch-Daten und persönlichen Aufzeichnungen

781 Testpersonen trugen 3 Monate lang eine VivoSmart 4 Uhr von Garmin. Gleichzeitig sollen sie schriftlich 4 Mal täglich ihr eigenes Empfinden zu Stress, Müdigkeit und Schlaf festhalten.

Ziel der Studie war, herauszufinden, ob Smartwatch-Daten die händischen Aufzeichnungen zum mentalen Zustand in psychologischer Forschung ergänzen oder sogar ersetzen können. Doch die Korrelation zwischen den Stresslevels, die die Smartwatch aufgezeichnet hat und denen, die die Testpersonen selbst berichtet haben, sei „quasi null“, sagte einer der Autoren, Eiko Fried, gegenüber dem Guardian.

„Das ist keine Überraschung für uns, da die Uhr die Herzfrequenz misst und die Herzfrequenz nicht so viel mit der Emotion zu tun hat, die man empfindet – sie steigt auch bei sexueller Erregung oder freudvollen Erfahrungen“, so der Forscher weiter.