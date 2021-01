Supercomputer simuliert Entstehung des Mondes

Einige der untersuchten Auswirkungen der Kollision führten zur Verschmelzung der Proto-Erde mit Theia, andere zeigten nur einen flüchtigen Schlag zwischen den Himmelskörpern.

Bei einigen der simulierten Kollisionen fanden die Wissenschaftler unter den Trümmern einen selbstgravitierenden Materialklumpen, der ungefähr der Masse des Mondes entspricht und ebenso wie der Mond ein Prozent Eisen enthält, wie die Forscher in einer in der Fachzeitschrift Monthly Notices of the Royal Astronomical Society ausführen.