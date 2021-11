Supervulkan könnte völlig unerwartet ausbrechen

Die Forscher*innen stellten auch fest, dass der Aufbau des Magmas bei der zweiten Supereruption deutlich schneller vonstatten ginge, als bei der ersten - nämlich 600.000 anstatt 1,4 Millionen Jahre. Grund dafür ist der Temperaturanstieg der kontinentalen Kruste um das Magmareservoir. „Das ist ein ‚Teufelskreis‘ von Eruptionen“, sagt der Geologe Ping-Ping Liu von der Universität Peking in China. "Je mehr das Magma die Kruste erwärmt, desto langsamer kühlt es ab und desto schneller sammelt es sich an."

"Unsere Studie zeigt, dass vor einer Supereruption keine Extremereignisse auftreten müssen", sagt der Geowissenschaftler Luca Caricchi von der Universität Genf laut Science Alert . "Das deutet darauf hin, dass Anzeichen einer bevorstehenden Supereruption, wie eine signifikante Zunahme von Erdbeben oder eine schnelle Bodenhebung, möglicherweise nicht so offensichtlich sind, wie es in Katastrophenfilmen dargestellt wird", so Caricchi.

Massenspektrometrie-Scans

Zu ihren Erkenntnissen gelangten die Forscher*innen durch Massenspektrometrie-Scans von Mineralien rund um den Toba-Vulkan. Dadurch konnten sie die Abläufe der vergangenen Eruptionen nachzeichnen.

Sie ermittelten auch, wie viel Magma sich aktuell bereits in dem Reservoir angesammelt hat. Demnach könnte es rund 320 Quadratkilometer Magma unter dem Tobasee sein. In dem See befindet sich eine Insel, die vom Magma nach oben gedrückt wird. „Wir können sehen, dass diese Insel allmählich an Höhe zunimmt, was darauf hindeutet, dass der Vulkan aktiv ist und sich darunter Magma ansammelt“, sagt Liu.

5 bis 10 Vulkane

Wissenschaftler*innen schätzen, dass es weltweit etwa 5 bis 10 Vulkane gibt, die zu einer Supereruption fähig sind. Toba könnte einer davon sein. Eine Explosion könnte ganz Südasien mit einer Ascheschicht bedecken, was etwa auch massiven Einfluss auf die Lebensmittelproduktion hätte. Auch könnte das Klima auf der ganzen Welt dadurch aus dem Gleichgewicht gebracht werden.