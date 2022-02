Nun hat die NASA bekanntgegeben , dass der Vulkanausbruch die wohl höchste je gemessene Aschewolke zur Folge hatte. Demnach erreichten Gase, Dämpfe und Asche aus dem Vulkan die Mesosphäre in einer Höhe von 58 Kilometer . Noch nie zuvor wurde eine höhere, vulkanische Wolke von Satelliten aufgezeichnet.

Bereits 30 Minuten nach der Eruption erreichten die Partikel die Mesosphäre, wie die Daten von 2 Wettersatelliten zeigen. Die Aschewolke der zweiten Eruption kam nicht ganz so hoch, stieg aber immerhin auf eine Höhe von rund 50 Kilometer .

In 30 Minuten in der Mesospähre

Mega-Gewitter mit hunderttausenden Blitzen

"Die Wolke stieg 2,5-Mal so hoch als jedes andere Gewitter, das wir bisher aufgezeichnet haben", sagte der NASA-Wissenschaftler Kristopher Bedka in einem Statement: "Es war wie ein Hyper-Treibstoff für ein Mega-Gewitter".

Dieses Mega-Gewitter hatte eine unglaubliche Anzahl an Blitzen zur Folge. In ungefähr 6 Stunden wurden in der Umgebung des Vulkans rund 400.000 Blitze registriert.